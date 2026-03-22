大規模な地震や水害に備え、岡山市北区で住民向けの防災教室が開かれました。尾上町内会が開催した防災教室には、住民48人が参加し、町内にある「防災井戸」を見学しました。 南海トラフ地震などで断水した時に、生活用水や防火用水として使える井戸です。土砂崩れが起きやすい場所や、臨時の避難場所なども確認しました。８年前の西日本豪雨で、大きな被害を受けた尾上地区。参加者は当時の経験も踏まえ、浸水や液状化現