◇プロ野球・オープン戦 巨人ー楽天(22日、東京ドーム)オープン戦最終戦のマウンドにあがった巨人・則本昂大投手。古巣との対戦となる中、4回2失点としました。初回には先頭の中島大輔選手に2塁打を浴び、四球で1アウト1、3塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた4番・マッカスカー選手には5球目のチェンジアップをとらえられ、先制タイムリーとされました。それでも後続を空振り三振とゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けます