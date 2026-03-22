ロイター通信は22日、イランの通信社の情報として、IMO＝国際海事機関のイラン代表がホルムズ海峡について、「イランと敵対する国」の船舶を除き全ての船舶に対して開放されていると述べ、海峡の通過はイランとの安全保障上の取り決めを調整することで可能になると述べたと報じました。イラン政府は湾岸地域の海上安全の向上と船員の保護のためにIMOと協力する用意があるとも述べたということです。また「ホルムズ海峡の現状の根本