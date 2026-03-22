ぴあ株式会社、株式会社コングレ、東京建物株式会社は、東京駅・八重洲口前に竣工した大規模複合施設TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）内に「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」を5月1日にプレオープンすると発表した。【画像】「東京建物 ぴあ シアター」「東京建物 ぴあ カンファレンス」のイメージ約800人を収容可能な東京駅前初の段床式劇場「東京建物 ぴあ シアター」と、ホール・会議室「東京建物 ぴ