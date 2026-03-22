ゴルフのＶポイント×ＳＭＢＣレディースは２２日、千葉県の紫ＣＣすみれ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、１打差の２位から出た笠りつ子（３８）が４バーディー、２ボギーとスコアを伸ばし、通算３アンダーで５年ぶりの通算７勝目を飾った。優勝賞金は１８００万円。２打差の２位は神谷そら、菅楓華、佐久間朱莉の３人。鈴木愛とイ・ミニョン（韓国）がイーブンパーで５位だった。