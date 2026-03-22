元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。日本代表「侍ジャパン」が準々決勝で敗れたベネズエラが優勝したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。落合氏は、ベネズエラについて「勝って当然のようなチームでしたよ」と言い、「投打にきっちりとした選手がいましたね。ほとんどメジャーリーガーですから、試合の運び方、勝ち