「愛知杯・Ｇ３」（２２日、中京）好スタートから果敢に先手を奪った１２番人気のアイサンサン（牝４歳、栗東・橋田）が、直線で驚異的な粘り腰を見せ、たたき合いを頭差で制して重賞初Ｖを飾った。管理する橋田宜長調教師（３７）＝栗東＝は、３月に開業したばかりでこれが重賞初挑戦。開業１９日目での重賞Ｖは諏訪富三元調教師が開業５日目で制した７５年クイーンＳ（アンセルモ）に次ぐ、歴代２位のスピード記録となった