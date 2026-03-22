バレーボール男子日本代表の甲斐優斗（22）が22日、日本武道館で行われた専修大学の卒業式・学位記授与式に出席。学生生活への思いや2028年のロサンゼルス五輪への目標を語った。【写真を見る】バレー男子日本代表・甲斐優斗が専修大を卒業「メダルを獲ることを目標に」2028年ロス五輪へ決意甲斐は同式典において、在学中の体育活動が顕著な学生を表彰する「川島記念賞(体育賞)」に選出。スピーチでは「これからはSVリーグ大阪ブル