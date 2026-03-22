旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が22日、Xを更新。高市早苗首相の、トランプ米大統領との日米首脳会談における発言について、私見をつづった。高市首相は会談の際、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」などとと発言。一方のトランプ大統領は「素晴らしい選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物がここにいる。非常に人気があり、力強く、素晴らし