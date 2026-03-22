斬新フェイスの新型セダン登場！BMWは2026年3月18日、新世代EV（電気自動車）アーキテクチャ「ノイエ・クラッセ」を採用した第2弾モデルとなる新型「i3」をドイツで世界初公開しました。BMWの“i3”といえば、2013年にカーボンファイバー製ボディを採用した先進的なコンパクトEVとして誕生し、2022年に惜しまれつつ生産を終了したモデルが知られています。今回、約4年の歳月を経て、まったく新しい次世代セダンの姿でそのネー