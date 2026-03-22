清水エスパルスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節でサンフレッチェ広島とホームで対戦。３−１で快勝した。19分に強烈な左足シュートで先制点を挙げたDF吉田豊が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「やっと皆さんに届けられましたね。“３”をー！」と叫ぶ。直近４試合はそれぞれ２つのPK戦勝ちとPK戦負けが続いていたが、３節・ヴィッセル神戸戦（１−０）以来の“90分勝利”を喜んだ。