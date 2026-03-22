スタジアムがどよめく“圧巻の一撃”だった。鹿島アントラーズは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。開始わずか４分にFWエウベルが圧巻の先制ゴールを叩き込んだ。千葉のCKをクリアした流れから、自陣中央でボールを拾ったエウベルが一気に加速。相手を背負いながらスピードに乗ったドリブルでぐんぐん前進し、そのまま中央へ切れ込むと、ペナルティエリア内に侵