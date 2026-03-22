昨年１１月に得票同数となり、くじ引きで当選者が決まった茨城県神栖市長選を巡り、県選挙管理委員会は２１日、票の数え直しを行った。県選管の判断結果は、４月以降に発表される見通しだ。数え直しは同日午前、県庁内の講堂で始まり、県選管の職員約３０人が作業にあたった。原則非公表で、作業の冒頭のみ報道陣に公開された。職員たちは、両陣営が立ち会う中、全ての票の枚数を機械で計測。その後、記載内容の確認をし、慎重