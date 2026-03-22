熊本競輪場のF1「チャリロト協賛矢村正杯争奪戦」は最終日。10Rでガールズ決勝が行われ、太田りゆ（31＝埼玉）が完全Vを決めた。実力者・久米詩との激突で注目された一戦。太田は最終2角で一気にスピードアップ。久米の反応がわずかに遅れ、太田が一気に抜け出し、直線でも我慢しきって完全Vをもぎ取った。久米は2着だった。太田りゆは「並んだ位置から覚悟を決めて、いいレースをしようと思っていた。どこからでも踏める準