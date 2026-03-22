◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）オープン戦初出場の楽天・辰己涼介外野手が、昨年までの同僚・則本から２打席連続安打を放った。この日から１軍に合流し、７番・中堅で先発出場した辰己は、２回先頭の第１打席で、カウント１―１からの１４５キロ直球を中前に。続く４回１死の打席でも、１―２からの１４６キロを左前にはじき返した。辰己は２月のキャンプ中に股関節の違和感で２軍に合流。ファーム・リーグ