◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの有原航平投手が先発。４回を投げ１安打無失点、５奪三振とほぼ完璧な内容に「投げたいボールが投げられましたし、最後いい形で開幕を迎えられるピッチングができたかなと思います」とうなずいた。初回、長岡、サンタナを連続三振で立ち上がると、最速１４８キロの真っすぐに多彩な変化球を織り交ぜ、ヤクルト打線を寄せ付けなかった。許した安打は内