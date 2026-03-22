◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）１４日目に関脇・霧島（音羽山）が１４場所ぶり３度目の優勝を決めたことを受け、師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が喜びを口にした。エディオンアリーナ大阪での審判部業務後、「本当は勝って決めてほしかったけれど緊張感から解放された感じ」と胸をなで下ろした。霧島が敗れ、２差の豊昇龍と琴勝峰が敗れて優勝が決まったシーンは堺市での部屋でテレビ観戦。年６場所