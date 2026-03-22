◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）が千秋楽恒例の協会あいさつに立った。協会あいさつは以下のとおり。「千秋楽にあたり、謹んでごあいさつを申し上げます。本日千秋楽を迎えることができました。これもひとえに連日盛大にご来場いただきました皆様のご支援ご声援のたまものと心より御礼申し上げます。横綱の休場は大変遺憾ではございますが、力士たちは熱気