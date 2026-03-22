メジャーリーグは２１日、オープン戦が各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真内野手はパイレーツ戦に出場。昨年サイ・ヤング賞の剛腕スキーンズと初対決したが、空振り三振と一邪飛に倒れるなど、３打数無安打だった。◆オープン戦（２１日）ナショナルズ３―１メッツパイレーツ８―３ブルージェイズレイズ３―２ツインズオリオールズ１０―８フィリーズブレーブス６―１Ｒソックスカージナルス７―４