◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手（２５）が２番手として５回から登場した。前回登板は１７日のヤクルト戦（東京ドーム）。先発で５回５安打２失点、７３球を投じ、そこから中４日でオープン戦最終戦のマウンドに上がった。１７日の試合後に「あまり自分の出したいことは出せなかった」と反省を口にしていた右腕。阿部監督も期待を込めて「彼の持っている力からしたら物足りない。もっと状