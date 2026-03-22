◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院―長崎日大（２２日・甲子園）昨秋の関東大会覇者・山梨学院が、初戦で長崎日大と激突。２３年春以来の頂点を目指し、「２番・一塁」で先発出場した最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が衝撃の“初スイング弾”をかっ飛ばした。初回１死で相手先発の古賀友樹に対すると、初球の高めに入ったカーブを強振。快音を残した打球は左翼ポール際へと伸び、そのまま左翼席へ着弾した。