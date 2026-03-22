【モデルプレス＝2026/03/22】元NGT48の中井りかが3月21日、自身のInstagramを更新。娘が1歳を迎えたことを報告し、親子ショットを公開した。【写真】28歳元NGT「可愛すぎる親子」1歳迎えた愛娘を抱っこ◆中井りか、1歳バースデーで親子ショット中井は「娘の1歳のお誕生日！！！生まれてきてくれてありがとう。こぴめのママになれて毎日とっても幸せでこんなに大切な存在があるというだけで日々強く生きていられます」などとつづり