【モデルプレス＝2026/03/22】モデルで女優の菊地姫奈が3月21日、自身のInstagramを更新。美しい脚をのぞかせたカジュアルなショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳美人女優「頭身バランスが神」美脚全開の全身ショット◆菊地姫奈、美脚輝くTシャツコーデ披露菊地は、さくらんぼの絵文字と共に、キャラクターがプリントされたTシャツに白いキャップを被ったカジュアルな姿を投稿。床に座り込み、カメラに視線を向けるシ