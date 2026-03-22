今週は雨の日多い 短い周期で天気が変わり、今週は「雨」の日が多くなりそうです。待望の雨ですが、「お花見」の事を考えると、天気予報と「にらめっこ」になりそうです。 、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。 【桜の開花】 ３月１６日 甲府 ３月１９日 東京 ３月２２日 横浜・前橋 【菜種梅雨とは？】他にもある「●●梅雨」 季節の変わり目には、数日から１週間ほど「長雨」が続くことがあります。それぞれ名