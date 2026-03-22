お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、21日に行われたひとり芸日本一決定戦「R―1グランプリ2026」について私見を述べた。R―1では芸歴15年目の今井らいぱちが優勝。ファーストステージをトンツカタン・お抹茶と並んでトップ通過すると、ファイナルステージではラップ調の絵描き歌とモニターを巧みに使った演出で爆笑をさらった。三村はこの日未明に「審査員に対しての