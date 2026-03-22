群馬県上野村できのう発生した山火事は現在も延焼中で、消防と自衛隊がヘリコプターによる消火活動を続けています。【映像】消火活動の様子木村成一カメラマン「山の地面からは赤い炎が上がっているのが見えます」消防などによりますと、上野村の山火事は、きのうの時点でおよそ21ヘクタールが燃え、今も鎮火に至っていません。きょうは、消防と自衛隊が午前6時半ごろからヘリコプター3機を使って空からの消火活動を続けてい