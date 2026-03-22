中東情勢が緊迫化する中、日米首脳会談が行われました。ホルムズ海峡への艦船派遣などをめぐり、日本を名指しして支援を要求してきたトランプ大統領。高市総理には直接、何を求めたのでしょうか。【写真を見る】日米首脳会談中、何度も時計を確認した高市総理首脳会談後の夕食会友好ムード演出も…ホワイトハウスで行われた夕食会では、高市総理がファンだというX Japanの曲が流れ、友好ムードが演出されます。高市総理「強い日