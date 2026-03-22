King＆Prince永瀬廉（27）が、21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。芸能界入りのきっかけとなるオーディションを振り返った。永瀬は自身の「出発点」となった大阪を訪問。大阪城ホール周辺を歩くと「オーディションもここだったんですよね、俺」と感慨深げに語り、「中学生になりたてですね。母親が勝手に履歴書送ってて、目立つのがすごい嫌なタイプだったんで、何してくれてんねんって思いながら」