JR西日本は、関西広域のJR線が2日間乗り放題になるデジタルチケット「JR西日本 QR2day パス」を2026年度も継続発売することを決定しました。大人4,000円という圧倒的なコスパはそのまま。「KANSAI MaaS」アプリを通じたスマートな旅を提供します。本記事では、2026年4月からの利用期間や購入方法、さらに複数人で利用する際の「分配」ルールや、意外と知らない「払い戻し」の落とし穴まで、旅の前に知っておきたい情報を網羅して解