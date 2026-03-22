3月22日（現地時間21日）、試合はレイカーズが劇的な逆転勝利を収めたものの、コート上ではルカ・ドンチッチとゴーガ・ビターゼの間で衝突が起こった。 騒動の発端は第3クォーター残り1分21秒。ビターゼのファウルでドンチッチがフリースローを獲得し、両者が激しい言葉を交わし、ダブルテクニカルファウルを宣告される事態となった。 その後の試合展開として