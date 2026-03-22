アーティスト、石村嘉成さんと家族の物語を描いた映画「新居浜ひかり物語青いライオン」の上映が、20日、宮崎市で始まりました。 【写真を見る】石村嘉成さんの映画「青いライオン」宮崎で上映開始「お母さん ライオンみたいに優しくて強い人になるよ」 「青いライオン」は嘉成さんの家族の愛の物語 映画「青いライオン」は、2歳のとき自閉症と診断された石村嘉成さんが、母親の有希子さんと懸命に療育に取り組み、画家