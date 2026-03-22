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【J1百年構想リーグ WEST第8節】(アイスタ)清水 3-1(前半2-0)広島<得点者>[清]吉田豊(19分)、オ・セフン(21分)、北川航也(66分)[広]ジャーメイン良(83分)<警告>[広]荒木隼人(90分+1)主審:谷本涼└清水がDF吉田豊の5年ぶり弾皮切りに3発快勝!! 広島は日本代表GK大迫敬介にミス生まれて2連敗