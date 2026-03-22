[3.22 J1百年構想リーグWEST第8節 清水 3-1 広島 アイスタ]清水エスパルスは22日、J1百年構想リーグWEST第8節でサンフレッチェ広島を3-1で破って第30節以来となる90分間での勝利を収めた。攻勢の清水は前半19分、MFカピシャーバのサイドチェンジを受けたFW北川航也が右からカットインして左足を振ったがGK大迫敬介の好セーブに阻まれた。さらに直後にも北川がペナルティエリア右から切り替えしてシュートを放ったが、今度はゴ