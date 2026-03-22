来シーズンから秋田に拠点を移すバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は、きょうホーム最終戦を迎え、酒田市でPFUブルーキャッツ石川かほくと対戦しました。 アランマーレはきのうに引き続きPFUと対戦。第1セットは若泉が果敢なアタックを見せるなど終盤まで競り合いを見せましたが、20対25でセットを落としました。 その後もPFUに得点を許し、セットカウント0対3で敗れ