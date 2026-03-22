中京競馬場で牝馬限定のG3「第63回愛知杯」が行われ、大外18番から先頭を奪った12番人気のアイサンサン（4＝橋田、父キズナ）がソルトクィーンの追い上げをしのぎ切って初重賞制覇を決めた。同馬は前走・戎橋S1着までは佐々木晶三厩舎の管理馬。橋田宜長師（よしたけ、37＝栗東）は4日に開業したばかりの新人トレーナー。これが初勝利であり、重賞初出走で初制覇となった。開業19日目での重賞初制覇は、諏訪富三師（引退）の