◇第98回選抜高校野球大会山梨学院―長崎日大（2026年3月22日甲子園）山梨学院の怪物二刀流・菰田陽生投手（3年）が初回の第1打席で先制左越えソロを放った。初球のカーブを最初のスイングで放り込んだ。最速152キロ右腕だが、この日は「2番・一塁」で先発出場。打撃でも高校通算34本塁打を誇る。甲子園は3季連続出場だが、本塁打は初めて。