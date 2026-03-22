22日（日）にセリエA男子プレーオフ準々決勝の第4戦が行われ、大塚達宣とマサジェディ翔蓮が所属するミラノはヴェローナとホームで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を7位で終えたミラノ。3戦先勝方式で行われるプレーオフ準々決勝では、RS2位でコッパ・イタリア王者のヴェローナと対戦した。第1戦、第2戦と連敗を喫し、後がなくなったミラノだが、第3戦でフルセット勝利を飾り