お笑いコンビ「品川庄司」庄司智春（50）が21日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻・藤本美貴（41）との結婚前のエピソードを明かした。藤本はモーニング娘。時代、メンバーの家を知らなかったといい「お家に迎えに回るんじゃなくて、車2台ぐらいで、みんなが近い方に行って運ばれるスタイルだったから、お家どこか知らない」と明かし、ゲストのなにわ男子・道枝駿佑を驚かせた。このトー