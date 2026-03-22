「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・有原航平投手が、開幕前の最終登板で盤石の調整ぶりを示した。初回先頭から２者連続三振の立ち上がりを見せると、直球、多彩な変化球ともに精度は申し分なし。４回を内野安打１本しか許さず無失点、５三振を奪い、５２球で投げ終えた。ほぼ完璧な投球に「投げたいボールが投げられた。最後いい形で開幕を迎えられるかな」と納得の表情。