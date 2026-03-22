リアリティスターで実業家のキム・カーダシアン。大変リッチな彼女は、元夫カニエ・ウェストとの間にもうけた4人の子どもたちにも豪勢にお金をかけることで知られるが、息子のセイントに約20万円相当のポケモンカードを購入する姿がキャッチされた。【動画】1500万円超カードも登場キム・カーダシアンが息子に購入した20万円のポケモンカードキムは先週、10歳の息子セイントとともに、トレーディングカートのイベントSoCal T