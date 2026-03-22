◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が移籍後初めて楽天戦に先発。４回５奪三振２失点でマウンドを降りた。被安打６、与四球１、球数８３の内容で最速１４７キロ。スライダー、フォーク、チェンジアップ、カーブ、カットボールを使った。５回無失点６Ｋ、８４球を投じた１５日の日本ハム戦（東京ドーム）から中６日。昨季まで１３年間プレーした古巣相手に気合十分でマウンド