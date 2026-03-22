◆大相撲▽春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）西十両１２枚目・剣翔（追手風）が、西幕下６枚目・栃丸（春日野）に突き出されて、０勝１５敗で今場所を終えた。今場所は左膝のけがと闘いながらの苦しい土俵が続いた。「今までで一番長かったのではないか。相撲を取れる限りは出場しないといけない。気持ちがあるだけでは勝てない。今出せる力を出すだけだった」と振り返った。来場所の幕下転落は確実な状況。