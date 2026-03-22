STARGLOWが、4月1日に発売する2ndシングル「USOTSUKI」に収録される「Blast Off」のライブ映像を公開した。オーディション「THE LAST PIECE」の審査楽曲である「Blast Off」は、アグレッシブなコレオグラフが映えるラップチューンだという。本ライブ映像は、2月14日・15日に東京・有明アリーナで行われた＜BEAT AX Vo.9＞2日目公演のパフォーマンスだ。https://youtu.be/gEtnUckFybs◆＜BEAT AX VOL.9 DAY2＞視聴チケット販売中2nd