◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「１番・左翼」で先発出場し、第２打席で内野安打。新切り込み隊長が足で４試合連続ヒットをマークした。３回先頭で外角スプリットをとらえ、投手のグラブをはじく内野安打に。松本の左前打と泉口の一ゴロで三進すると、暴投で生還した。２３年に３Ａで３０本塁打、３２盗塁、打率３割６厘でトリプルスリーのスピードを見せつけた。