ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で初優勝したベネズエラ代表で、大リーグ、ジャイアンツのルイス・アラエス内野手が、周りの選手がWBCメダルを着けて球場に来るなか、自身は着けていない理由を話した。ガーディアンズとのオープン戦前、米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が22日、Xを更新。紹介したのは、メジャー屈指のヒットメーカーによる胸を打つエピ