◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）昨年から実施時期が変わり、距離も２０００メートルから短縮された牝馬限定重賞はフルゲート１８頭立てで争われ、１２番人気のアイサンサン（４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）が、前走の３勝クラス（２月２２日の戎橋Ｓ）から連勝で重賞初制覇を飾った。大外１８番枠から果敢に先頭へ。直線に入っても粘りに粘り、２着馬の追撃を頭差かわしたとこ