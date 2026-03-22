２０日、稚魚を積み込む「第六十一若宮丸」。（海口＝新華社配信／宋歌）【新華社海口3月22日】中国海南省陵水リー族自治県新村鎮で20日、日本の稚魚運搬船「第六十一若宮丸」がブリの稚魚16万匹を積み込み、新村港から鹿児島に向けて出航した。海南省全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」措置の開始以降、省内の港からブリの稚魚が輸出されるのは初めて。２０日、稚魚を積み込む「第六十一若宮丸」。（