「オープン戦、オリックス−阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神・伊原陵人投手（２５）が５回３安打無失点と好投し、自身初の開幕ローテ入りへ可能性を残した。テンポ良くコーナーに投げ分た。初回は三者凡退に封じ上々の立ち上がり。二〜四回にはいずれも走者を背負ったが、連打は許さずゼロを並べた。五回を再び３人で料理。５回７６球でオープン戦最終戦を締めくくり「キャンプから新たに取り入れたことも継続しなが