歌手の秋川雅史（５８）が２１日にカンテレで放送された「おかべろ」に出演し、「千の風になって」が大ヒットしたことからＮＨＫ紅白歌合戦に２度目に出演した際、スタッフから不評を買ったことを明かした。秋川は２００５年、３７歳のときに「千の風になって」と出会い、３９歳のときに１００万枚超えの大ヒット。紅白初出場を果たした。当時について秋川は「反響はすっごかった」と振り返り、「翌日１月１日に両親を東京ら