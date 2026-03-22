元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妊娠中のパートナーの対応で良かったことを明かした。【動画】妊娠・出産について語った松村沙友理松村は12日に自身のインスタで第1子出産を報告。YouTubeでは出産の記録を収めた動画も公開していた。この日は、「妊娠・出産のリアルを答えます！」と視聴者から寄せられた質問に回答。「妊娠中にパートナーの対応で1番助かったことは？